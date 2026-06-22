DLRG-Ortsgruppe Kelberg Rettungsschwimmer: Tochter folgt Vater an Vereinsspitze 22.06.2026, 14:00 Uhr

i Ulrike Reiter führt den Vorsitz der DLRG-Ortsgruppe Kelberg, den ihr Vater Josef Hausen 21 Jahre inne hatte, weiter in die Zukunft. Brigitte Bettscheider

Nach 21 Jahren an der Spitze der Kelberger DLRG hat Josef Hausen den Vorsitz abgegeben – an seine Tochter Ulrike Reiter. Was den Einen freut, was die Andere motiviert.

Es sei an der Zeit gewesen, das Amt in jüngere Hände zu geben, meint Josef Hausen beim Rück- und Vorblick im Gespräch mit unserer Zeitung. 21 Jahre lang, seit dem Jahr 2005, zu einem Zeitpunkt, als die DLRG-Ortsgruppe Kelberg auf der Kippe stand, hatte der heute 79-Jährige den Vorsitz inne.







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