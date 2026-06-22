Rettungsschwimmer: Tochter folgt Vater an Vereinsspitze
Nach 21 Jahren an der Spitze der Kelberger DLRG hat Josef Hausen den Vorsitz abgegeben – an seine Tochter Ulrike Reiter. Was den Einen freut, was die Andere motiviert.
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Es sei an der Zeit gewesen, das Amt in jüngere Hände zu geben, meint Josef Hausen beim Rück- und Vorblick im Gespräch mit unserer Zeitung. 21 Jahre lang, seit dem Jahr 2005, zu einem Zeitpunkt, als die DLRG-Ortsgruppe Kelberg auf der Kippe stand, hatte der heute 79-Jährige den Vorsitz inne.