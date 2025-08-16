Bullay. Um 12.30 Uhr am Samstag landet der ADAC-Hubschrauber in Bullay an der Mosel. Auch ein Notarzt ist an Bord. Er versorgt einen Fahrradfahrer, der bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer schwere Verletzungen am Auge erlitten hat. Das teilte die Polizei in Zell auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass zwei Fahrradgruppen auf dem Moselradweg unterwegs waren. Eine Gruppe stammt vom Rhein. Einer der Radfahrer war offenbar unaufmerksam, wechselte unvermittelt die Spur und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Ob der verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden muss, steht noch nicht fest.