Notfallversorgung Cochem-Zell
Rettung in der Nacht? Das sagt die SPD
Der in Mainz stationierte ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 77" kann seit Anfang 2026 rund um die Uhr Einsätze fliegen, weil er nachtflugtauglich ist.
ADAC-Luftrettung/Tobias Kühne

Der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster (SPD) aus Binningen reagiert auf Forderungen der CDU zur Stationierung des nachflugtauglichen Helikopters „Christoph 77“ – und macht einen Vorschlag, der aus seiner Sicht kurzfristig helfen würde.

Lesezeit 2 Minuten
Kann der nachtflugtaugliche ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ näher am Kreis Cochem-Zell stationiert werden? Diese Frage treibt Landespolitiker aktuell um. Denn stationiert ist der Helikopter beim Uniklinikum in Mainz. Dazu erklärte der Abgeordnete Jens Münster (CDU) aus Altlay kürzlich: „Mainz mag medizinisch hervorragend aufgestellt sein, liegt aber am Rand des Landes.

