Anbindung an Moselsteig Rettung für Kirche in Cochem-Cond in Sicht Ulrike Platten-Wirtz 28.01.2026, 14:00 Uhr

i Noch ist das Gelände hinter der Kirche St. Remaclus in Cond verbuscht. Das wollen Peter Raueiser und Klaus Donhauser demnächst ändern. Ulrike Platten-Wirtz

Seit einigen Jahren wird nach einem sinnvollen Nachnutzungskonzept für die Kirche St. Remaclus gesucht. Jetzt könnte das Gotteshaus – an den Moselsteig angebunden – zur Naturerlebnis-Kirche werden.

Die Zukunft der St. Remacluskirche im Cochemer Stadtteil Cond steht weiterhin auf dem Prüfstand. Nachdem das Gotteshaus voraussichtlich nicht weiterhin vom Bistum Trier gefördert wird, gibt es Überlegungen seitens der Kirchengemeinde als Besitzerin der Immobilie für eine mögliche Nachnutzung.







