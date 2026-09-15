Neue Wendung um den erweiterten Abbau rund um den Scharteberg: Die Denkmalschutzbehörde des Kreises stellt Areal als „Historisches Mühlsteinabbaurevier“ unter Schutz. Wie es nun weitergeht.
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Die Nachricht kommt überraschend: Die Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Vulkaneifel hat in Absprache mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) eine Rechtsverordnung erlassen. Darin wird das Grabungsschutzgebiet „Mühlsteinabbaurevier an Scharteberg und Hinterweiler Köpfchen“ festgesetzt.