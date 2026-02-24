Eifelkontor in Wallenborn Retouren von Amazon & Co. – So läuft ein neuer Shop 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Mario und Nicole Bieschke im Ausstellungsraum ihres Retourenhandels. Susanne Stumm

Mario und Nicole Bieschke haben in Wallenborn das Eifelkontor gegründet. Sie kaufen Retouren von Großhändlern auf und verkaufen sie online weiter. Am 4. April findet dort ein Lagerverkauf statt.

„Unsere Geschäftsidee ist eigentlich ein bisschen aus Faulheit entstanden“, erzählt Mario Bieschke schmunzelnd. Um Päckchen und Pakete zu einem DHL- oder Hermes-Shop zurückzubringen, mussten sie regelmäßig nach Daun oder Gerolstein fahren. Der Weg von Wallenborn war weit, der Zeitaufwand groß.







