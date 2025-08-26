Zwar gehen die Sanierungsarbeiten auf der L 108 bei Lieg gut voran. Doch das besondere Event 60 Jahre Erntedankfest ist sicherheitshalber verschoben worden.

Es riecht nach frischem Asphalt, schwere Baufahrzeuge fahren über den noch lose befestigten Untergrund der L 108, die zwischen Lieg und der Abzweigung Lütz völlig erneuert werden soll. Seit mehreren Tagen bereits rollen unaufhaltsam die schweren Lastzüge mit ihrem so wichtigen Asphaltgut heran und die Teerdecke vergrößert sich in Richtung der Abzweigung nach Lütz – ein Baustellenbesuch.

Schon seit einigen Monaten sind die Arbeiter mit schweren Maschinen fleißig bei der Arbeit, um den Straßenuntergrund mit Baggern und anderen Baugeräten vorzubereiten. Dabei bedarf es auch einer großen Sensibilität, denn der eine oder andere Autofahrer oder Motorradnutzer kann es einfach nicht begreifen, dass er noch nicht durch die Baustelle fahren kann. Der zuständige Polier der Firma Hennen aus Wittlich, Peter Schmitz, überzeugt jedoch jeden auf stets freundliche Art.

„Ich danke dem LBM und der Baufirma für die gute Kommunikation sowie aktuelle Informationen.“

Heinz Zilles, Ortsbürgermeister von Lieg, zu den Bauarbeiten an der L 108

Mit der Zeit nutzten alle Fahrzeugführer von selbst die Umleitung am malerischen Kloster Maria Engelport im Flaumbachtal vorbei. Liegs Ortsbürgermeister Heinz Zilles freut sich auch schon, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, er betont: „Der zweite Bauabschnitt an der L 108 vor Lieg wurde bisher zügig und in enger Abstimmung mit der Gemeinde durchgeführt. Ich danke dem LBM und der Baufirma für die gute Kommunikation sowie aktuelle Informationen. Nun befinden wir uns auf der Zielgeraden, und ein Ende der zeitaufwendigen Umfahrungen ist in Sicht.“

Leider musste das für September geplante Jubiläums-Erntedankfest um ein Jahr verschoben werden, da es wegen eventuell unvorhersehbarer Leistungen beim obigen Ausbau zu risikoreich war, an dem diesjährigen Termin festzuhalten. So hat es das Festkomitee vor einiger Zeit entschieden. Birgit Tegeder vom zuständigen Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz formuliert in ihrem Statement, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien und daher die Höhe der Baukosten noch nicht final benannt werden könne.

LBM: Voraussichtlich im Oktober werden die Arbeiten abgeschlossen

Sie unterstreicht aber, dass die Bauarbeiten gut voranschreiten und der LBM aktuell davon ausgeht, dass, dass “von einer Fertigstellung der Maßnahme im Oktober 2025” zu rechnen ist. Ferner hebt sie hervor, dass die Asphaltierungen bereits seit dem 18. August kontinuierlich laufen. Es schließen sich daran noch Restarbeiten an. So müssen etwas die Asphaltfugen geschnitten und vergossen werden, die Bankette sind zu befestigen, der Oberboden ist anzudecken. Schutzplanken und die Beschilderung sind noch zu montieren und die Fahrbahnmarkierungen aufzubringen.

Wenn alle diese Tätigkeiten beendet sind, kann der Streckenabschnitt wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden. Der LBM Cochem-Koblenz bedankt sich schon jetzt für das gezeigte Verständnis während der Bauarbeiten und freut sich, dass mit der L 108 eine weitere Straße erfolgreich saniert werden konnte. Auch die Bevölkerung, nicht nur aus Lieg, ist froh, dass die Baustellenzeit bald endet, so ein Passant.