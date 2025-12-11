Resolution fordert Entlastung für Eifeldörfer 

Kaifenheim, Brohl, Landkern, Zettingen – die Transitorte für den Fahrzeugverkehr von der Eifelautobahn 48 in Richtung Mosel und zurück ächzen unter der Last. Auf VG-Ebene ging es jetzt um mögliche Lösungen für die Probleme.
Bei einer Verwaltungskonferenz zur Verkehrsentlastung in der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch beschäftigten sich die Ortsbürgermeister der betroffenen Gemeinden und Vertreter der Fachbehörden mit Lösungen, wie die Landesstraßen (L) 108 und 109 entlastet werden können.