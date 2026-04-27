Start in die Festivalsaison: Resäcker Open Air: Starkes Programm und bittere Absage
Start in die Festivalsaison
Resäcker Open Air: Starkes Programm und bittere Absage
In den Eifel-Ort Oberscheidweiler zieht es bekannte Bands. Überschattet wurde das Booking vom Tod einer britischen Rocklegende, die für das Resäcker Open Air gebucht war.
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Oberscheidweiler. Kleine Vorwarnung: Dieser Artikel wird mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen. Aber danach folgen rund um das „Resäcker Open Air“ nur noch positive Nachrichten. Also: Die große Motörhead-Show – so authentisch, wie sie nach dem Tod von Lemmy Kilmister Ende 2015 eben möglich war – die kann nicht mehr über die Bühne gehen.