Start in die Festivalsaison Resäcker Open Air: Starkes Programm und bittere Absage 27.04.2026, 16:00 Uhr

i Start in die Festivalsaison: Los geht es in der Region Mitte Mai mit dem „Resäcker Open Air“ (hier beim Auftritt von Tim Vantol 2025). Resäcker Open Air

In den Eifel-Ort Oberscheidweiler zieht es bekannte Bands. Überschattet wurde das Booking vom Tod einer britischen Rocklegende, die für das Resäcker Open Air gebucht war.

Oberscheidweiler. Kleine Vorwarnung: Dieser Artikel wird mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen. Aber danach folgen rund um das „Resäcker Open Air“ nur noch positive Nachrichten. Also: Die große Motörhead-Show – so authentisch, wie sie nach dem Tod von Lemmy Kilmister Ende 2015 eben möglich war – die kann nicht mehr über die Bühne gehen.







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