Weinbau an der Mosel: Renommiertes Mosel-Weingut ist jetzt in Trierer Hand
Weinbau an der Mosel
Renommiertes Mosel-Weingut ist jetzt in Trierer Hand
Nachdem das Traditionsweingut einige Jahre lang in chinesischer Hand war, übernehmen Trierer den Mönchhof in Ürzig. Wie die Musik-Manager zum Wein gekommen sind und einen Mönchhof 2.0 planen.
Lesezeit 3 Minuten
Schon seit Monaten wurde gemunkelt, dass das Traditionsweingut Mönchhof in Ürzig wieder den Besitzer wechselt, aber die zukünftigen Besitzer haben sich zurückgehalten. Es galt, vieles zu regeln, und man wollte alles geklärt haben, wenn man an die Öffentlichkeit tritt.