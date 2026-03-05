Weinbau an der Mosel Renommiertes Mosel-Weingut ist jetzt in Trierer Hand 05.03.2026, 18:00 Uhr

i Das neue Team im Traditionsweingut Mönchhof (von links): Simon Adrian, (Hund Travis), Julia Adrian, Philippe Conzen, Remigius Schetter, Carola Höhnen, Iris Hauser, Babak Alikaram, Volker Berres. Mönchhof

Nachdem das Traditionsweingut einige Jahre lang in chinesischer Hand war, übernehmen Trierer den Mönchhof in Ürzig. Wie die Musik-Manager zum Wein gekommen sind und einen Mönchhof 2.0 planen.

Schon seit Monaten wurde gemunkelt, dass das Traditionsweingut Mönchhof in Ürzig wieder den Besitzer wechselt, aber die zukünftigen Besitzer haben sich zurückgehalten. Es galt, vieles zu regeln, und man wollte alles geklärt haben, wenn man an die Öffentlichkeit tritt.







Artikel teilen

Artikel teilen