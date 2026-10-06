Parkleiterin Pia Hennes Rekordhitze im Klotti-Park setzt Tieren zu Kim Fauss 06.10.2026, 17:00 Uhr

i Auch in Klotten wurden in diesem Sommer Rekordtemperaturen geknackt – sehr zum Leid der Tiere im Wild- und Freizeitpark. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auch in Klotten wurden in diesem Sommer Rekordtemperaturen geknackt – sehr zum Leid der Tiere im Wild- und Freizeitpark. Wie blickt Parkleiterin Pia Hennes nach den Hitze-Monaten auf die kommenden Sommer?

Der Wild- und Freizeitpark Klotten hat einen schwierigen Hitzesommer hinter sich. Die Tiere hatten mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Einige haben es nicht überlebt, wie die Parkleiterin Pia Hennes bestätigt. Und auch in der Vegetation des Parks haben Hitze und Trockenheit ihre Spuren hinterlassen.







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