Parkleiterin Pia Hennes
Rekordhitze im Klotti-Park setzt Tieren zu
Auch in Klotten wurden in diesem Sommer Rekordtemperaturen geknackt – sehr zum Leid der Tiere im Wild- und Freizeitpark.
Auch in Klotten wurden in diesem Sommer Rekordtemperaturen geknackt – sehr zum Leid der Tiere im Wild- und Freizeitpark.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auch in Klotten wurden in diesem Sommer Rekordtemperaturen geknackt – sehr zum Leid der Tiere im Wild- und Freizeitpark. Wie blickt Parkleiterin Pia Hennes nach den Hitze-Monaten auf die kommenden Sommer?

Lesezeit 2 Minuten
Der Wild- und Freizeitpark Klotten hat einen schwierigen Hitzesommer hinter sich. Die Tiere hatten mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Einige haben es nicht überlebt, wie die Parkleiterin Pia Hennes bestätigt. Und auch in der Vegetation des Parks haben Hitze und Trockenheit ihre Spuren hinterlassen.
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