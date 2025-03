Reinhard Mey lebt in Kaisersesch wieder auf

Auf der Kulturbühne im Alten Wasserwerk in Kasiersesch begeisterte der Lutzerather Musiker Andreas Adolph mit Liedern von Reinhard Mey das Publikum.

Einen bunten Streifzug durch die Lieder von Reinhard Mey bot der Musiker Andreas Adolph bei einem Nachmittagskonzert auf der KulturBühne im Alten Wasserwerk. Der Autodidakt aus Lutzerath spielte ein begeisterndes Unplugged-Konzert vor ausverkauftem Haus.

Mucksmäuschenstill lauschten die Zuhörer den poetisch-augenzwinkernden, oft nachdenklichen und entlarvenden Texten eines Reinhard Mey, der es meisterhaft verstand, zu allen Sparten des Lebens treffende Liedtexte zu schreiben. Andreas Adolph verlieh den Liedern seine ganz persönliche Note.

Uschi Adolph führte durchs Programm

Ehefrau Uschi führte durch das Programm und gab zu jedem Lied eine interessante Einführung. Andreas Adolph spannte den Bogen von „Musikanten sind in der Stadt“ über „Die Schlacht am kalten Buffet“ bis hin zu „Gute Nacht Freunde“. Als Zugabe durften die schmunzelnden Zuschauer zuletzt noch „Bei Hempels unterm Bett“ nachschauen und „Männer im Baumarkt“ begleiten. Ein rundum gelungenes Konzert, das gerne wiederholt werden will.