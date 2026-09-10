Verkehr fließt wieder Reifen verloren: Stundenlanger Stau auf A48 Ulrike Platten-Wirtz 10.09.2026, 14:47 Uhr

i Der auf der A48 verunglückte Kleintransporter musste durch ein Spezialunternehmen mit Kran geborgen werden. Verkehrsdirektion Koblenz

Nach einem Unfall auf der A 48 war die Fahrbahn in Richtung Trier für rund fünf Stunden komplett gesperrt. Der Unfallwagen musste mit einem Kran geborgen werden.

Auf der A48 hat es am Donnerstagvormittag einen bis zu acht Kilometer langen Stau gegeben. Wegen eines Unfalls mit einem Kleintransporter musste die Fahrbahn in Richtung Trier für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Was war passiert? Laut Angabe der Autobahnpolizei Mendig befuhr der Kleintransporter mit luxemburgischen Kennzeichen gegen 6.







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