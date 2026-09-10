Verkehr fließt wieder
Reifen verloren: Stundenlanger Stau auf A48
Der auf der A48 verunglückte Kleintransporter musste durch ein Spezialunternehmen mit Kran geborgen werden.
Der auf der A48 verunglückte Kleintransporter musste durch ein Spezialunternehmen mit Kran geborgen werden.
Verkehrsdirektion Koblenz

Nach einem Unfall auf der A 48 war die Fahrbahn in Richtung Trier für rund fünf Stunden komplett gesperrt. Der Unfallwagen musste mit einem Kran geborgen werden.

Lesezeit 1 Minute
Auf der A48 hat es am Donnerstagvormittag einen bis zu acht Kilometer langen Stau gegeben. Wegen eines Unfalls mit einem Kleintransporter musste die Fahrbahn in Richtung Trier für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Was war passiert? Laut Angabe der Autobahnpolizei Mendig befuhr der Kleintransporter mit luxemburgischen Kennzeichen gegen 6.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren