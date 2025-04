Gerade wenn es um die Finanzen geht, ist die Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kreis Cochem-Zell für viele ein Dorn im Auge. Doch es gibt positive Entwicklungen: Bald könnten die Einnahmen, die eine bestimmte Linie generiert, an den Kreis direkt gehen. Die Rede ist von dem Reichsburg-Shuttle (Linie 701). Es ist nur ein kleiner Bus, doch es bringt während der Saison im 15-Minuten-Takt zahlreiche Touristen vom Endertplatz zur Reichsburg. Im vergangenen Sommer war nahezu jeder Bus zum Schlossberg brechend voll.

Dagmar Becker-Friedmann vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) betont: „Da fließt viel Geld. Die Verkehrsunternehmen nehmen viel ein.“ Im Jahr 2024 erzielte der Barverkauf, also der direkte Ticketverkauf beim Busfahrer, ganze 190.000 Euro. Der Kreis Cochem-Zell hätte dieses Geld gerne direkt – die Frage, wie er an die Einnahmen rankommen kann, ist gerade in der Klärung. Denn es gibt zwar Rahmenbedingungen, aber auch eine Möglichkeit.

Vorabzuscheidung könnte Lösung sein

Derzeit werden die Gesamteinnahmen im VRM „gepoolt“, wie Ulrich Barwinski als Sprecher der VRM erklärt. Und dann, so Barwinski, „nach einem festgelegten Schlüssel im Rahmen einer ’Einnahmeaufteilung’ wieder verteilt.“ Mit einer Vorabzuscheidung - das heißt, bevor die Einnahmen zwischen allen Unternehmen aufgeteilt werden - könnte das Unternehmen und damit mittelbar der Landkreis die Einnahmen des Reichsburg-Shuttles vorab und somit direkt zu 100 Prozent erhalten. Erlauben würde dies ein Einnahmeaufteilungsvertrag, wie Becker-Friedmann in der jüngsten Kreistagssitzung erläuterte.

In einem Verkehrsverbund kann jeder Fahrgast sein Ticket bei einem beliebigen Verkehrsunternehmen kaufen, unabhängig davon, ob der Kunde auch die Leistung des Unternehmens in Anspruch nimmt. Barwinski erklärt: „Die Nutzung des Tickets kann innerhalb des Verbundes auch unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel, ob Bus oder Bahn, erfolgen, auch Umstiege zwischen den Verkehrsunternehmen sind möglich.“ Das heißt, dass der Fahrgast nur noch ein Ticket im Verbund erwerben muss anstatt, wie es vor der Gründung des Verkehrsverbundes war, bei jedem Verkehrsunternehmen einen eigenen Fahrschein kaufen zu müssen.

Damit nun aber das Unternehmen, dessen Leistung in Anspruch genommen wurde, auch das Geld erhält, müssen die gepoolten Einnahmen zwischen allen Unternehmen im Verbund leistungsgerecht wieder aufgeteilt werden. Dabei hat jedes Unternehmen einen Anspruch auf einen Anteil an allen Einnahmen im Verbund. „Vergleicht man diesen sogenannten Einnahmenpool mit einer Torte, dann erhält jedes Unternehmen ein Tortenstück, wobei die Stücke unterschiedlich groß sind“, sagt Barwinski veranschaulichend.

Da der Fahrgast frei wählen kann, wo er das Ticket kauft, gibt es Unternehmen, die mehr Geld eingenommen haben, als ihr Anspruch ist. Ebenso gibt es Unternehmen, die einen höheren Anspruch haben, als ihre Einnahmen sind. Der VRM-Sprecher erläutert: „Um jedem Unternehmen letztlich ,seinen’ Anspruch zukommen zu lassen, müssen die Pool-Einnahmen zwischen den Unternehmen aufgeteilt werden.“

Eben dafür wird eine vertragliche Grundlage benötigt, und zwar der Einnahmenaufteilungsvertrag, der die Ansprüche und die Verteilung der Einnahmen regelt. Dadurch kommt jedes Unternehmen zu denjenigen Einnahmen, die ihm zustehen. Barwinski sagt: „Im Landkreis Cochem-Zell erhält der Kreis über die Verkehrsunternehmen die Einnahmen, die die Unternehmen im Landkreis über die Einnahmenaufteilung erhalten, da er deren Leistung auch finanziert.“

Könnten also bald wirklich die Einnahmen des Reichsburg-Shuttles in den Kreis fließen? „Die Grundlage für diesen Lösungsansatz zur Einnahmeaufteilung ist, dass alle Unternehmen den Vertrag unterzeichnen“, sagt Becker-Friedmann. Der Kreistag stimmte dieser Unterzeichnung in der jüngsten Sitzung zu. Landrätin Anke Beilstein sagt erfreut: „Das Reichsburg-Shuttle könnte unsere Kassen auffüllen. Wenn uns das gelingen würde, wäre das super.“