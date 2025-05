Das Städtchen Cochem hat sich am Sonntag, bei bestem Sonnenwetter wieder fest in Kinderhand befunden. Von Hüpfburg, Karussell und Glücksrad, alles war dabei und noch viel mehr.

Wenn sich das Anschwellen des Geräuschpegels auf den innerstädtischen Plätzen auf fröhliches Kreischen und lautes Lachen zurückführen lässt, dann hat in der Kreisstadt das Kinderfest seine Türen geöffnet. So erneut geschehen am vergangenen Sonntag, als sich das Städtchen unter dem Einfluss eines herrlichen Sonnenwetters wieder fest in Kinderhand befand. Dabei hatte der quirlige Nachwuchs neben den zahlreichen Spiel- und Spaßstationen auch die begleitenden Eltern voll im Griff, wobei Letztgenannte an diesem Tag meist nur lästiges Beiwerk zu sein schienen.

i Bei der DRK-Bergrettung galt es, für besonders Mutige, mittels Absicherung einen hohen Berg zu erklimmen, auf dessen Gipfel eine süße Belohnung wartete. Thomas Esser

Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Karussell, Trockenrudern, Musizieren, Malen, Glücksrad, und Gipfelstürmen bei der DRK-Bergrettung, waren dabei für die Kinder bevorzugte Attraktionen. Wenngleich auch die tollen Tanzdarbietungen auf der Kinderkulturbühne, Lohners Benefiz- Erdbeerkuchen und Bortolots Eismaschine lockten. Resümee: Reichlich Gaudi mit Erlebnischarakter für viele Hundert Kinder.