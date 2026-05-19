Woche der Artenvielfalt Reiche Mosel: Sind Pflanzen und Tiere noch zu retten? Thomas Brost 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Das Moseltal gilt als einer der artenreichsten Landstriche in Deutschland. Thomas Brost

Die großen Flusstäler, Mosel und Rhein, beherbergen eine außergewöhnliche hohe Anzahl von seltenen Spezies. Um den Reichtum von Fauna und Flora an der Mosel und der Region zu zeigen, gibt es die „Woche der Artenvielfalt“. Sie beginnt am Donnerstag.

Am Donnerstag beginnt an der Mosel, in den Seitentälern und Höhen die Woche der Artenvielfalt. Damit soll einerseits auf die artenreichen Populationen in der Pflanzen- und Tierwelt hingewiesen werden, zum anderen auf deren existenzielle Bedrohung – ein Prozess, der durch die Klimaextreme zugenommen hat.







Artikel teilen

Artikel teilen