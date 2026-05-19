Woche der Artenvielfalt
Reiche Mosel: Sind Pflanzen und Tiere noch zu retten?
Das Moseltal gilt als einer der artenreichsten Landstriche in Deutschland.
Das Moseltal gilt als einer der artenreichsten Landstriche in Deutschland.
Thomas Brost

Die großen Flusstäler, Mosel und Rhein, beherbergen eine außergewöhnliche hohe Anzahl von seltenen Spezies. Um den Reichtum von Fauna und Flora an der Mosel und der Region zu zeigen, gibt es die „Woche der Artenvielfalt“. Sie beginnt am Donnerstag.

Lesezeit 6 Minuten
Am Donnerstag beginnt an der Mosel, in den Seitentälern und Höhen die Woche der Artenvielfalt. Damit soll einerseits auf die artenreichen Populationen in der Pflanzen- und Tierwelt hingewiesen werden, zum anderen auf deren existenzielle Bedrohung – ein Prozess, der durch die Klimaextreme zugenommen hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren