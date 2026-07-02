Jens Münster bei Clemens Hoch
Regioklinik für Zell? Gespräche mit Minister laufen
Wo bis Ende Juni 2025 das Mittelmosel-Klinikum war, sind jetzt nur noch Kurzzeitpflege, Hospiz und Medizinisches Versorgungszent
Wo bis Ende Juni 2025 das Mittelmosel-Klinikum war, sind jetzt nur noch Kurzzeitpflege, Hospiz und Medizinisches Versorgungszentrum unter dem Dach der Alexianer und Katharina-Kasper-Gruppe.
Birgit Pielen

Könnte in Zell eine Regioklinik öffnen? Nach einem Gespräch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht CDU-Politiker Jens Münster zumindest Potenzial. Klar ist aber auch: Eine Regioklinik würde das frühere Krankenhaus nicht ersetzen.

Lesezeit 1 Minute
Könnte Zell zum Standort für eine Regioklinik werden? CDU-Gesundheitspolitiker Jens Münster hält das Konzept für grundsätzlich passend und hat vor einigen Tagen mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) darüber gesprochen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, welche Erkenntnisse es nach dem Treffen gibt.

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