Der Regen wirkt sich auf die Mosel aus: Der Wasserstand steigt derzeit kräftig an. Wie ist die Lage?
Lesezeit 1 Minute
Die Regenfälle am Mittwoch und am Donnerstagvormittag haben den Wasserstand der Mosel stark ansteigen lassen. Wie die Hochwasserzentrale Rheinland-Pfalz mitteilt, ist am Donnerstag und Freitagvormittag mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Am Freitagmittag könnte der Höchststand in Trier und an der Messstation in Zeltingen ebenfalls am späteren Freitag oder am Samstag überschritten sein.