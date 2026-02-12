In Cochem-Zell und Koblenz Regen lässt Wasserstand der Mosel stark ansteigen Peter Meuer 12.02.2026, 11:33 Uhr

i Schwäne auf der Mosel bei Hatzenport bei einem Hochwasser anno 2021 (Symbolbild). Sascha Ditscher

Der Regen wirkt sich auf die Mosel aus: Der Wasserstand steigt derzeit kräftig an. Wie ist die Lage?

Die Regenfälle am Mittwoch und am Donnerstagvormittag haben den Wasserstand der Mosel stark ansteigen lassen. Wie die Hochwasserzentrale Rheinland-Pfalz mitteilt, ist am Donnerstag und Freitagvormittag mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Am Freitagmittag könnte der Höchststand in Trier und an der Messstation in Zeltingen ebenfalls am späteren Freitag oder am Samstag überschritten sein.







Artikel teilen

Artikel teilen