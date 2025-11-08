Pflege- & Krankenversicherung „Reformen müssen spürbar sein“ 08.11.2025, 07:00 Uhr

i Frank Plate, früherer Präsident des Bundesamtes für Soziale Sicherung. Thomas Brost

Dicht dran an der Bundespolitik ist Frank Plate gewesen – so hat er im Gemeinsamen Gesundheitsausschuss in Berlin mitgearbeitet. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Soziale Sicherung geizt nicht mit Standpunkten zu aktuellen Themen.

Wie muss jemand gestrickt sein, der so viel Verantwortung zu schultern bereit ist, um ein Haus mit 800 Mitarbeitern zu führen? Und was sind seine Erfolgsfaktoren? Zu diesen Fragen nimmt Frank Plate (64) ebenso Stellung wie zu den brennenden Fragen rund um Pflege- und Krankenversicherung.







