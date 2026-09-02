Bleibt nur Grundschule?
Realschulzweig Lutzerath: Zeichen stehen auf Schließung
Emotionale Debatte in Kreis- und Schulausschuss über die Zukunft des Realschulstandortes Lutzerath. Am 14. September entscheidet
Emotionale Debatte in Kreis- und Schulausschuss über die Zukunft des Realschulstandortes Lutzerath. Am 14. September entscheidet der Kreistag darüber, ob die Realschule plus Vulkaneifel am Standort Ulmen zusammengeführt wird oder nicht.
Dieter Junker

Seit Wochen wird in Lutzerath und Umgebung darüber diskutiert, ob der Realschulstandort geschlossen und auf Ulmen konzentriert werden sollte. Der Wunsch der Schulgemeinschaft stößt in den Ausschüssen des Kreises auf ein geteiltes Echo.

Lesezeit 3 Minuten
Droht das Aus für den Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel? Die Schulgemeinschaft hat dies beantragt, seit Wochen wird darüber eifrig diskutiert. Der Schulausschuss des Kreises hat sich nun mit knapper Mehrheit für eine Zusammenführung der Schule am Standort Ulmen ausgesprochen, der Kreistag wird endgültig am 14.
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