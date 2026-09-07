Debatte um Standortschließung
Realschulzweig Lutzerath: Fraktionen fordern Daten ein
In Lutzerath sind die Grundschule und Teile der Realschule plus Vulkaneifel Ulmen-Lutzerath zu Hause. Doch es gibt Überlegungen,
In Lutzerath sind die Grundschule und Teile der Realschule plus Vulkaneifel Ulmen-Lutzerath zu Hause. Doch es gibt Überlegungen, die Realschule künftig am Standort Ulmen zu bündeln und den Standort Lutzerath aufzugeben.
David Ditzer/Archiv

Naht das Aus für den Realschulstandort Lutzerath? Über diese Frage sollte der Cochem-Zeller Kreistag am 14. September final entscheiden. Doch jetzt deutet sich eine Vertagung an. Was dahintersteckt.

Lesezeit 2 Minuten
In die Diskussion um die Aufhebung der Dislozierung der Realschule plus Vulkaneifel und den Realschulstandort Lutzerath kommt doch nochmals etwas Bewegung. Die Kreistagsfraktionen von CDU und FDP haben im Vorfeld der Kreistagssitzung Landrätin Anke Beilstein (CDU) um mehr Zahlengrundlagen vor einer endgültigen Entscheidung gebeten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren