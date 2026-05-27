Protest aus Gemeinden Realschulstandort Lutzerath steht vor dem Aus Dieter Junker 27.05.2026, 18:30 Uhr

i Der Schulstandort Lutzerath. Derzeit sind hier noch die Grundschule und die Klassenstufen 5 und 6 der Realschule plus Vulkaneifel untergebracht. Diese beiden Klassenstufen sollen nun nach Ulmen wechseln. Dieter Junker

Die Realschule plus Vulkaneifel hat zurzeit zwei Standorte, einen in Lutzerath, den anderen in Ulmen. Diese sogenannte Dislozierung könnte bald enden. Eine Aufgabe des Standorts Lutzerath steht im Raum – nicht zum ersten Mal.

Der Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel steht offenbar vor dem Aus. Die Kreisverwaltung schlägt dies jedenfalls dem Kreistag vor, der darüber am 15. Juni entscheiden wird. Vorher werden aber noch am kommenden Montag der Kreisausschuss sowie der Ausschuss für Schule und Kultur diese Frage beraten.







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