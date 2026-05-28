Kreis nimmt Punkt aus Gremien Realschulstandort Lutzerath: Entscheidung wird vertagt Dieter Junker 28.05.2026, 15:25 Uhr

i Der Schulstandort Lutzerath. Derzeit sind hier noch die Grundschule und die Klassenstufen 5 und 6 der Realschule plus Vulkaneifel untergebracht. Zieht die Realschule bald komplett nach Ulmen? Eine Entscheidung darüber wurde nach Protesten vertagt. Dieter Junker

Schon bis Mitte Juni hätten die zuständigen Gremien des Kreises Cochem-Zell darüber entscheiden sollen, ob die Realschule plus Vulkaneifel weiter auch am Standort Lutzerath zu Hause sein soll. Doch die Entscheidung über eine Schließung ist vertagt.

Die Entscheidung über die Zukunft des Standortes Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel wird wohl vertagt. Die Kreisverwaltung wird am Montag dem Kreisausschuss und dem Ausschuss für Schulen und Kultur vorschlagen, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen.







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