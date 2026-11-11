Polizist statt Freier Razzia: Illegales Bordell an der Mosel hochgenommen Christian Moeris 11.11.2026, 12:00 Uhr

i Eine Frau „in entsprechender Bekleidung“ öffnete laut Kreisverwaltung die Wohnungstür, als der Polizeibeamte zu seinem fiktiven Termin eintraf (Symbolfoto). dpa/Andreas Arnold

Sie griffen zu einer List, gaben sich als Freier aus und vereinbarten einen Termin: Kripo und Kreisverwaltung haben ein illegales Bordell in einem kleinen Dorf ausgehoben.

„Warum habe ich davon bislang nichts im Volksfreund gelesen?“, fragt uns ein Leser, der an einem Oktobermorgen in der Lokalredaktion Wittlich steht, weil er von einer spannenden Sache Wind bekommen hat. Verwandte, erzählt der Wittlicher, hätten ihm von einer Razzia, welche die Polizei schon im Sommer in einem kleinen Örtchen in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach durchgeführt habe, berichtet.







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