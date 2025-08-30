Rauchen im Schulbus: Was die Kreisverwaltung dazu sagt

Jugendliche aus dem Hunsrück haben wiederholt im Schulbus E-Zigaretten geraucht und dadurch andere Mitfahrende belästigt. Unsere Zeitung hat bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wie sie zu dem Thema steht.

Wie bewertet die Kreisverwaltung grundsätzlich das Dampfen von E-Zigaretten in Schulbussen im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit von Schülern?

Vorausgeschickt wird § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung eines Rauchverbotes in Einrichtungen des Bundes und öffentlichen Verkehrsmitteln (Bundesnichtraucherschutzgesetz – BNichtrSCHG). Hiernach ist das Rauchen von Tabak- und Cannabisprodukten, einschließlich der Benutzung von elektronischen Zigaretten und erhitzten Tabakerzeugnissen sowie von Geräten zur Verdampfung von Tabak- und Cannabisprodukten in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs verboten. Ein Verstoß hiergegen ist als Ordnungswidrigkeit eingestuft.

Zum Schutz der Gesundheit aller Fahrgäste – also auch der Schülerinnen und Schüler – sowie des Fahrpersonals ist das Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten. Verstöße gegen dieses Verbot missbilligt die Kreisverwaltung ausdrücklich.

Welche Regelungen gelten aktuell in den Beförderungsrichtlinien des Landkreises in Bezug auf das Dampfen im Schulbus?

Das Rauchverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln hat in vollem Umfang Eingang in die Beförderungsbestimmungen des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) gefunden. Dort ist in Ziffer 4 der Bestimmungen geregelt, dass es den Fahrgästen generell untersagt ist, „in nicht hierfür besonders gekennzeichneten Fahrzeugen oder Abteilen zu rauchen“. Sofern ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach Ziffer 4 Absätzen a) bis e) verletzt, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden.

Werden Kontroll- oder Präventionsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Dampfen im Schulbus unterbunden wird?

Durch das Kontrollteam des VRM sowie durch eigene Kontrollen der Mitarbeiter werden immer wieder Verstöße jeglicher Art festgestellt. Ein Verstoß gegen das Rauchverbot im Bus kommt jedoch sehr selten vor. Für diesen Fall darf der Fahrer den Fahrgast von der weiteren Beförderung ausschließen.

Wie geht die Kreisverwaltung mit Beschwerden von Eltern oder Schülern zum Thema Dampfen im Schulbus um?

Beschwerden werden generell über das zentrale Meldeportal zusammen mit den Unternehmen bearbeitet. Bei einem Rauchverstoß im Bus handelt es sich unserer Auffassung nach um einen eklatanten Verstoß, dem priorisiert nachgegangen wird.

Sind von der Kreisverwaltung Maßnahmen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit Schulen oder Busunternehmen, geplant, um das Dampfen in Schulbussen wirksam zu verhindern?

Derzeit sind keine besonderen Maßnahmen gegen das Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln geplant. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen (auch des Jugendschutzgesetzes) reichen nach unserem Dafürhalten grundsätzlich aus, zumal der Nikotinmissbrauch im Rahmen der Suchtprävention in den Schulen Unterrichtsthema in verschiedenen Fächern ist.