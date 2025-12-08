Feuerwehr rückt aus Rauch steigt über Weinberg in Klotten auf Nina Legler 08.12.2025, 14:06 Uhr

i Die Freiwillige Feuerwehr Klotten rückt am Montagmorgen zu einem Alarm aus. Thomas Rossi/Freiwillige Feuerwehr Klotten

Ein Bürger nimmt über den ehemaligen Weinbergen in Klotten Rauch wahr und ruft sogleich die Feuerwehr. Doch vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass kein Grund zur Sorge besteht. Doch was verursachte den Rauch?

Die Freiwillige Feuerwehr Klotten ist am Montag gegen 10 Uhr aufgrund eines Anrufes eines besorgten Bürgers zu einem kleinen Flächenbrand im Hochwasserweg in Klotten ausgerückt. Über den Weinbergen stieg Rauch auf und ließ auf einen Brand schließen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch recht schnell Entwarnung geben, wie Thomas Rossi, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klotten, auf Nachfrage unserer Redaktion ...







