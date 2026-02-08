Täter im Gefängnis Raubüberfall an der Mosel: Stand der Ermittlungen Ursula Bartz 08.02.2026, 08:00 Uhr

i In der Enkircher Straße in Traben-Trarbach hat sich im August der Raubüberfall ereignet. Die Autos der Opfer hatten am Fahrbahnrand links im Bild geparkt. TV/Ursula Bartz

Im November wurden in Duisburg drei Männer festgenommen, die in Traben-Trarbach einen bewaffneten Raub begangen haben sollen. Wir haben die Staatsanwaltschaft gefragt, ob sie weiter in Haft sind.

Traben-Trarbach/Trier. Dort, wo normalerweise Touristen und Einheimische flanieren und das Ambiente nahe der Mosel genießen, geschah am 4. August des vorigen Jahres eine aufsehenerregende Tat. Drei Männer mittleren Alters sollen in der Nähe des Mittelmoselmuseums in Traben-Trarbach zwei andere Personen angegriffen und beraubt haben.







