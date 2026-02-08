Im November wurden in Duisburg drei Männer festgenommen, die in Traben-Trarbach einen bewaffneten Raub begangen haben sollen. Wir haben die Staatsanwaltschaft gefragt, ob sie weiter in Haft sind.
Lesezeit 2 Minuten
Traben-Trarbach/Trier. Dort, wo normalerweise Touristen und Einheimische flanieren und das Ambiente nahe der Mosel genießen, geschah am 4. August des vorigen Jahres eine aufsehenerregende Tat. Drei Männer mittleren Alters sollen in der Nähe des Mittelmoselmuseums in Traben-Trarbach zwei andere Personen angegriffen und beraubt haben.