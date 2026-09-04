Urteil nach Überfall an Mosel Raub in Traben-Trarbach: Trio muss hinter Gitter Petra Willems 04.09.2026, 11:00 Uhr

i In der Enkircher Straße in Traben-Trarbach soll sich der Überfall am 4. August 2025 abgespielt haben. Jetzt wurden drei Männer wegen der Tat verurteilt. Ursula Bartz

Drei Männer sind verurteilt worden, weil sie unter anderem in Traben-Trarbach einen schweren Raub begangen haben. Das Gericht kam dabei einer Forderung der Verteidiger nicht nach.

Der Fall hat im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt: Drei Männer haben am helllichten Tag mitten in Traben-Trarbach einen Transporter überfallen und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet. Jetzt wurde das Trio vor dem Landgericht Trier wegen dieser Tat und einer weiteren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt: einer von ihnen zu fünf Jahren Haft, einer zu vier Jahren und zehn Monaten Haft sowie der Dritte zu vier Jahren und acht ...







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