Drei Männer sind verurteilt worden, weil sie unter anderem in Traben-Trarbach einen schweren Raub begangen haben. Das Gericht kam dabei einer Forderung der Verteidiger nicht nach.
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Der Fall hat im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt: Drei Männer haben am helllichten Tag mitten in Traben-Trarbach einen Transporter überfallen und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet. Jetzt wurde das Trio vor dem Landgericht Trier wegen dieser Tat und einer weiteren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt: einer von ihnen zu fünf Jahren Haft, einer zu vier Jahren und zehn Monaten Haft sowie der Dritte zu vier Jahren und acht ...