Mit dem niedlichen Bärchen Rangerin Klotti auf Entdeckungstour durch die Wildtierwelt – das wird im Laufe des Jahres im Wild- und Freizeitpark Klotten möglich. Auf welche neuen Bereiche und Maskottchen sich die Besucher 2026 sonst noch freuen können.
Lesezeit 3 Minuten
Rangerin Klotti begleitet ab diesem Sommer die Besucher durch den Wild- und Freizeitpark Klotten. Der Maskottchen-Zuwachs ist Teil eines neuen Erlebnispfads durch die Tierwelt der Anlage. Was das Rangerin-Bärchen den Kindern beibringen soll, und welche Attraktionen im Laufe des Jahres sonst noch neu hinzukommen werden, zeigt Parkleiterin Pia Hennes unserer Redaktion.