Saisonstart in Klotten Rangerin Klotti: Neues Maskottchen im Freizeitpark Kim Fauss 12.03.2026, 15:00 Uhr

i Parkleiterin Pia Hennes stellt das neue Maskottchen des Wild- und Freizeitparks Klotten vor: Rangerin Klotti. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit dem niedlichen Bärchen Rangerin Klotti auf Entdeckungstour durch die Wildtierwelt – das wird im Laufe des Jahres im Wild- und Freizeitpark Klotten möglich. Auf welche neuen Bereiche und Maskottchen sich die Besucher 2026 sonst noch freuen können.

Rangerin Klotti begleitet ab diesem Sommer die Besucher durch den Wild- und Freizeitpark Klotten. Der Maskottchen-Zuwachs ist Teil eines neuen Erlebnispfads durch die Tierwelt der Anlage. Was das Rangerin-Bärchen den Kindern beibringen soll, und welche Attraktionen im Laufe des Jahres sonst noch neu hinzukommen werden, zeigt Parkleiterin Pia Hennes unserer Redaktion.







