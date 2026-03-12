Saisonstart in Klotten
Rangerin Klotti: Neues Maskottchen im Freizeitpark
Parkleiterin Pia Hennes stellt das neue Maskottchen des Wild- und Freizeitparks Klotten vor: Rangerin Klotti.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit dem niedlichen Bärchen Rangerin Klotti auf Entdeckungstour durch die Wildtierwelt – das wird im Laufe des Jahres im Wild- und Freizeitpark Klotten möglich. Auf welche neuen Bereiche und Maskottchen sich die Besucher 2026 sonst noch freuen können.

Lesezeit 3 Minuten
Rangerin Klotti begleitet ab diesem Sommer die Besucher durch den Wild- und Freizeitpark Klotten. Der Maskottchen-Zuwachs ist Teil eines neuen Erlebnispfads durch die Tierwelt der Anlage. Was das Rangerin-Bärchen den Kindern beibringen soll, und welche Attraktionen im Laufe des Jahres sonst noch neu hinzukommen werden, zeigt Parkleiterin Pia Hennes unserer Redaktion.

