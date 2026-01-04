Rallye-Pilotin aus Löffelscheid geht auf Zeitreise

Die Rallye-Pilotin Claire Schönborn aus Löffelscheid (26) hat sich auf eine Zeitreise begeben – im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues. Mit welchen Motoren waren die Menschen früher unterwegs?
Nostalgie, die sehnsuchtsvolle Rückbesinnung auf eine als ideal angesehene Vergangenheit, steht hoch im Kurs. Zwar auch, aber Gott sei Dank nicht nur auf Social Media, sondern auch im „richtigen Leben.“ Die Verklärung der Vergangenheit, als „man“ zwar sehr viel weniger hatte, aber irgendwie trotzdem glücklicher war, wirkt oft wie eine Zeitkapsel aus vergangenen Jahrzehnten.