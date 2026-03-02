Rücktritt in Cochem Ralf Walter (SPD) legt Mandat im Stadtrat nieder Ulrike Platten-Wirtz 02.03.2026, 15:45 Uhr

i Nach fast 50 Jahren in der Kommunalpolitik gibt Ralf Walter seinen Sitz im Stadtrat Cochem ab. Kevin Rühle

Nach fast 50 Jahren als Mitglied im Stadtrat von Cochem gibt Ralf Walter (SPD) sein Mandat ab. Was ihn dazu bewegt hat und wer seine Nachfolge antritt, hat er im Gespräch mit unserer Zeitung verraten.

Mit einem offiziellen Schreiben an die Stadt hat Ralf Walter (SPD) am heutigen Montag seinen Rücktritt aus dem Stadtrat Cochem erklärt. Weder Unmut, Streit oder Ärger haben den 68-Jährigen zu dem Schritt bewogen, wie er unserer Zeitung gegenüber versichert, auch um Spekulationen vorzubeugen.







Artikel teilen

Artikel teilen