Der Eifler Krimiautor Ralf Kramp war in der Essigkultur von Herbert Budweg in Eller zu Gast. Die Zuhörer bekamen altbewährte und auch neue spannende Geschichten zu hören.

Wenn man sich gruselt und einem gleichzeitig zum Lachen zumute ist, dann ist Ralf Kramp mit schwarzhumorigen Krimis am Werk. Der Eifler Autor war jüngst in der Essigkultur von Herbert Budweg in Eller zu Gast. Pointiert, mit großem Spaß am Formulieren, trug Kramp hier seine Kurzkrimis vor. Dabei las er nicht nur, sondern schlüpfte in die Charaktere seiner Protagonisten. Die rund 80 Zuschauer im Innenhof der Essigkultur hingen dem Autor an den Lippen.

Passend zum Wetter hat Kramp die Kurzkrimis ausgesucht, die er gestikulierend und in wechselnder Stimmlage vortrug. Ausgerüstet mit Gummistiefeln trotzten er und die Gäste den Regenschauern, die in regelmäßigen Abständen niedergingen. Unter dem Gelesenen waren brandneue, noch nicht veröffentlichte, Texte, aber auch welche, die der ein oder andere vielleicht schon gehört hat. Doch das tat dem Unterhaltungswert keinerlei Abbruch. Im Gegenteil. Die Zuhörer wollten mehr. Das Kramp im nächsten Jahr wiederkommt, ist bereits gesetzt.