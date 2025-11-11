Rainer Ningel stellt neuen Roman in der Elztalhalle vor

Hambucher Buchautor Rainer Ningel hat seinen neuen Roman “Perpel der Regenschirmverleiher” in der Elztalhalle vorgestellt.

Moselkern. Kürzlich hatte das Pfarrbüchereiteam Heidi Bressan und Margret Braunger in die Elztalhalle eingeladen, wo der Hambucher Buchautor Rainer Ningel seinen neuen Roman “Perpel der Regenschirmverleiher” vorstellte.

Dabei entführte er seine Zuhörerschaft in die Nachkriegszeit auf dem Land, in der sein Hauptakteur Peregrin, getrieben von Sucht und Sehnsucht, vergeblich versucht, seinen Platz in der Welt zu finden.