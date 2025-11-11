Hambucher Buchautor
Rainer Ningel stellt neuen Roman in der Elztalhalle vor
Der Hambucher Buchautor Rainer Ningel stellte in der Moselkerner Elztalhalle seinen neuen Roman "Perpel der Regenschirmverleiher" vor.
Hambucher Buchautor Rainer Ningel hat seinen neuen Roman “Perpel der Regenschirmverleiher” in der Elztalhalle vorgestellt.

Moselkern. Kürzlich hatte das Pfarrbüchereiteam Heidi Bressan und Margret Braunger in die Elztalhalle eingeladen, wo der Hambucher Buchautor Rainer Ningel seinen neuen Roman “Perpel der Regenschirmverleiher” vorstellte. Dabei entführte er seine Zuhörerschaft in die Nachkriegszeit auf dem Land, in der sein Hauptakteur Peregrin, getrieben von Sucht und Sehnsucht, vergeblich versucht, seinen Platz in der Welt zu finden.

