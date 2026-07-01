Geldinstitut in Cochem-Zell Raiffeisenbank: Stabile Zahlen in unsicheren Zeiten Birgit Pielen 01.07.2026, 12:39 Uhr

i Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Mehr präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen. Die Bilanzsumme stieg 2025 auf 887 Millionen Euro, das Eigenkapital wächst weiter. 120.000 Euro flossen zudem in gemeinnützige Projekte. Janko Media

Die Raiffeisenbank Mehr wächst weiter: Bei der Generalversammlung präsentierte das Institut stabile Geschäftszahlen, eine starke Mitgliederentwicklung und bekräftigte den Anspruch, als genossenschaftliche Bank fest in der Region verwurzelt zu sein.

Die Raiffeisenbank Mehr hat bei ihrer Generalversammlung in Lutzerath Bilanz zum Geschäftsjahr 2025 gezogen. Deutlich wurde dabei auch: Das Institut versteht sich nicht nur als Finanzdienstleister, sondern als genossenschaftlich geprägte Bank, die in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel tief verankert ist.







Artikel teilen

Artikel teilen