Die Raiffeisenbank Mehr wächst weiter: Bei der Generalversammlung präsentierte das Institut stabile Geschäftszahlen, eine starke Mitgliederentwicklung und bekräftigte den Anspruch, als genossenschaftliche Bank fest in der Region verwurzelt zu sein.
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Die Raiffeisenbank Mehr hat bei ihrer Generalversammlung in Lutzerath Bilanz zum Geschäftsjahr 2025 gezogen. Deutlich wurde dabei auch: Das Institut versteht sich nicht nur als Finanzdienstleister, sondern als genossenschaftlich geprägte Bank, die in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel tief verankert ist.