Die Raiffeisenbank Mehr plant auf dem Zeller Barl eine neue Hauptstelle. Dafür werden die bisherigen Filialen in Zell und Briedel aufgegeben. Baubeginn könnte 2026 sein.
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Die Raffeisenbank Mehr wird ihre Filialen in der Zeller Balduinstraße und in der Briedeler Bergstraße aufgeben: zugunsten eines Neubaus auf dem Barl. Das bestätigte Vorstandsmitglied Thomas Welter unserer Redaktion. „Der Bauantrag wurde im ersten Quartal 2026 digital bei der Kreisverwaltung in Cochem eingereicht“, sagt Welter.