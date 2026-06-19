Das betrifft Zell und Briedel Raiffeisenbank baut neue Filiale auf dem Barl Birgit Pielen 19.06.2026, 11:24 Uhr

i Diese Visualisierung zeigt den geplanten Neubau der Raiffeisenbank Mehr auf dem Zeller Barl. Wenn die Baugenehmigung erteilt ist, soll es noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten losgehen. Raiffeisenbank MEHR eG/Kurvenkreis

Die Raiffeisenbank Mehr plant auf dem Zeller Barl eine neue Hauptstelle. Dafür werden die bisherigen Filialen in Zell und Briedel aufgegeben. Baubeginn könnte 2026 sein.

Die Raffeisenbank Mehr wird ihre Filialen in der Zeller Balduinstraße und in der Briedeler Bergstraße aufgeben: zugunsten eines Neubaus auf dem Barl. Das bestätigte Vorstandsmitglied Thomas Welter unserer Redaktion. „Der Bauantrag wurde im ersten Quartal 2026 digital bei der Kreisverwaltung in Cochem eingereicht“, sagt Welter.







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