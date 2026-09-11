Nach Geldautomatensprengung Raiba-Filiale in Kaifenheim ist wieder geöffnet 11.09.2026, 16:00 Uhr

i Mit einer Feierstunde ist die Filiale der Raiffeisenbank Mehr in Kaifenheim wieder eröffnet worden. Linda Knieper/Raiffeisenbank Mehr

Nach der Geldautomatensprengung im November 2024 ist die Filiale der Raiffeisenbank Mehr in Kaifenheim wieder eröffnet worden. Für über 500.000 Euro wurde der Standort modernisiert, sicherer und energieeffizienter gestaltet.

Die Raiffeisenbank Mehr hat ihre Filiale in Kaifenheim modernisiert und offiziell wiedereröffnet. Anlass für den Umbau waren die erheblichen Schäden infolge der Geldautomatensprengung im November 2024. Der Standort wurde instandgesetzt, technisch und energetisch grundlegend modernisiert.







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