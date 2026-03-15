Von Saarburg bis Koblenz Radroute durch 67 Gemeinden nimmt Fahrt auf Birgit Pielen 15.03.2026, 06:00 Uhr

i Winzer aus Pünderich und Senheim melden Bedenken an, weil der schmale Wirtschaftsweg über den Marienburgsattel in den neuen Moselhöhenradweg integriert werden soll. Sie befürchten Konflikte mit Radfahrern. Birgit Pielen

350 Kilometer, 10.600 Höhenmeter und ein großes Netzwerk aus Kommunen: Mithilfe des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll zwischen Saarburg und Koblenz der Moselhöhenradweg entstehen. Über den Streckenverlauf wird noch diskutiert.

Mit Fördermitteln des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der neue Moselhöhenradweg von Saarburg bis Koblenz realisiert werden. Die Strecke soll auf 350 Kilometern ein neues Erlebnis für E-Biker und Tourenfahrer bieten. Federführend bei dem Projekt ist die Mosellandtouristik in Bernkastel-Kues als touristische Regionalagentur.







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