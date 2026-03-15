350 Kilometer, 10.600 Höhenmeter und ein großes Netzwerk aus Kommunen: Mithilfe des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll zwischen Saarburg und Koblenz der Moselhöhenradweg entstehen. Über den Streckenverlauf wird noch diskutiert.
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Mit Fördermitteln des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der neue Moselhöhenradweg von Saarburg bis Koblenz realisiert werden. Die Strecke soll auf 350 Kilometern ein neues Erlebnis für E-Biker und Tourenfahrer bieten. Federführend bei dem Projekt ist die Mosellandtouristik in Bernkastel-Kues als touristische Regionalagentur.