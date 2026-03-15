Von Saarburg bis Koblenz
Radroute durch 67 Gemeinden nimmt Fahrt auf
Winzer aus Pünderich und Senheim melden Bedenken an, weil der schmale Wirtschaftsweg über den Marienburgsattel in den neuen Mose
Winzer aus Pünderich und Senheim melden Bedenken an, weil der schmale Wirtschaftsweg über den Marienburgsattel in den neuen Moselhöhenradweg integriert werden soll. Sie befürchten Konflikte mit Radfahrern.
Birgit Pielen

350 Kilometer, 10.600 Höhenmeter und ein großes Netzwerk aus Kommunen: Mithilfe des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll zwischen Saarburg und Koblenz der Moselhöhenradweg entstehen. Über den Streckenverlauf wird noch diskutiert.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Fördermitteln des Bundesprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der neue Moselhöhenradweg von Saarburg bis Koblenz realisiert werden. Die Strecke soll auf 350 Kilometern ein neues Erlebnis für E-Biker und Tourenfahrer bieten. Federführend bei dem Projekt ist die Mosellandtouristik in Bernkastel-Kues als touristische Regionalagentur.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren