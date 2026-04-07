Stadt lockert Regeln Radfahrer sollen in Wittlich leichter durchkommen Christian Moeris 07.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Grünen-Politiker Stephan Lequen kämpft in Wittlich schon seit geraumer Zeit für eine fahrradfreundlichere Innenstadt – mit Erfolg. Jessica Gronert (Archiv)

Fußgängerzonen und Einbahnstraßen blockieren bislang den Radverkehr in Wittlich. Die Grünen-Fraktion setzt sich nun für Änderungen ein – in Teilen mit Erfolg. Was das für Radfahrer bedeutet.

Schieben statt Fahren: Für Radfahrer ist die Situation in der Wittlicher Innenstadt nicht überall so, wie sie es sich erträumen. Wenn man mit dem Rad auf dem Marktplatz steht, darf man weder durch die Burgstraße (Fußgängerzone) noch gegen die Einbahnstraße in der Neustraße hoch in die Oberstadt fahren.







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