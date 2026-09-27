Ausstellung in Conder Kirche
Quartettspiel zeigt Cochemer Artenvielfalt
Zu Besuch in der Ausstellung: Josefine (rechts) und ihre Klassenkameradin Lien entdecken anhand der Naturfotos, die Klaus Donhau
Zu Besuch in der Ausstellung: Josefine (rechts) und ihre Klassenkameradin Lien entdecken anhand der Naturfotos, die Klaus Donhauser gemacht hat, Fauna und Flora an der Mosel.
Ulrike Platten-Wirtz

Ob Schlingnatter, Eidechse oder Feuersalamander: Mit den Naturbildern des Artenvielfalt-Quartetts wird die Moselregion hautnah erlebbar. Naturerlebnisbegleiter Peter Raueiser führte jüngst Grundschüler durch die dazu passende Fotoausstellung in Cond.

Lesezeit 2 Minuten
Josefine findet Schlingnattern cool. Obwohl sie tatsächlich noch nie eine Schlange gesehen hat, haben sie und ihre Klassenkameradin Lien sich genau dieses Tier ausgesucht. Zuerst einmal entdecken die Grundschülerinnen aus Cochem das harmlose Reptil auf Bildern in der Fotoausstellung in der Kirche St.
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