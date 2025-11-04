Quaas-Gutachten ist für Zell ernüchternd

Juristische Möglichkeiten gegen die Schließung des Mittelmosel-Klinikums hat die Stadt Zell nicht. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Gutachten des Medizinrechtlers Michael Quaas, das jetzt im Stadtrat vorgestellt wurde.
Gespannt haben die Menschen in der Region auf das Gutachten des renommierten Medizinrechtlers Michael Quaas zur Krankenhausschließung in Zell gewartet, nun liegt es vor. Im Zeller Stadtrat ist es entgegen der ursprünglichen Planung nun doch im öffentlichen Teil der Sitzung vorgestellt worden.