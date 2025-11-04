Jurist zur Klinikschließung Quaas-Gutachten ist für Zell ernüchternd 04.11.2025, 06:00 Uhr

i Das Mittelmosel-Klinikum in Zell ist seit dem 30. Juni 2025 geschlossen. Klagemöglichkeiten gibt es laut dem Medizinrechtler Michael Quaas nicht, denn es handelt es dabei um eine unternehmerische Entscheidung der Trägergesellschaft. Birgit Pielen

Juristische Möglichkeiten gegen die Schließung des Mittelmosel-Klinikums hat die Stadt Zell nicht. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Gutachten des Medizinrechtlers Michael Quaas, das jetzt im Stadtrat vorgestellt wurde.

Gespannt haben die Menschen in der Region auf das Gutachten des renommierten Medizinrechtlers Michael Quaas zur Krankenhausschließung in Zell gewartet, nun liegt es vor. Im Zeller Stadtrat ist es entgegen der ursprünglichen Planung nun doch im öffentlichen Teil der Sitzung vorgestellt worden.







