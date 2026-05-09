Tierfreund Matthias Hammes 
Putzige Begegnung in Lutzerath: Mann trifft Fuchswelpen
In der Nähe von Lutzerath im Kreis Cochem-Zell läuft dem 71-jährigen Matthias Hammes ein niedlicher Fuchswelpe vor die Linse.
In der Nähe von Lutzerath im Kreis Cochem-Zell läuft dem 71-jährigen Matthias Hammes ein niedlicher Fuchswelpe vor die Linse.
Matthias Hammes

Am Straßenrand zwischen Kennfus und Lutzerath macht Matthias Hammes einen ungewöhnlichen Fund: Eine Füchsin und ihre Welpen sitzen vor aufgetürmten Strohballen. Der 71-Jährige berichtet von der niedlichen Begegnung.

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Etwas unsicher tappst ein Fuchswelpe zwischen den Strohballen umher, bleibt kurz stehen und schaut dann neugierig genau in die Linse von Matthias Hammes Smartphone-Kamera. Ein paar Schnappschüsse kann der 71-Jährige machen, und dann ist das niedliche Tierbaby auch schon wieder hinter einem Strohballen verschwunden.

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