Am Straßenrand zwischen Kennfus und Lutzerath macht Matthias Hammes einen ungewöhnlichen Fund: Eine Füchsin und ihre Welpen sitzen vor aufgetürmten Strohballen. Der 71-Jährige berichtet von der niedlichen Begegnung.
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Etwas unsicher tappst ein Fuchswelpe zwischen den Strohballen umher, bleibt kurz stehen und schaut dann neugierig genau in die Linse von Matthias Hammes Smartphone-Kamera. Ein paar Schnappschüsse kann der 71-Jährige machen, und dann ist das niedliche Tierbaby auch schon wieder hinter einem Strohballen verschwunden.