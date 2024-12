Wohltätigkeitsprojekt zum Fest Pündericher Gastronomen verschenken Weihnachtsessen 11.12.2024, 15:07 Uhr

i Martin Seling (links) und Rudi Burch (rechts) unterstützen die Idee von Stefanie Schmitz, bedürftigen Familien ein Weihnachtsessen zu schenken. Ulrike Platten-Wirtz

An Weihnachten etwas Gutes zu tun, ist das Anliegen von Stefanie Schmitz. Deshalb bietet die Gastronomin aus Pünderich für bedürftige Familien ein kostenloses Festessen zum Abholen an. Was es damit auf sich hat.

Ob durch Krankheit, den Verlust des Arbeitsplatzes oder einen Schicksalsschlag: Manche Familien geraten unverhofft in finanzielle Schwierigkeiten, sodass an ein Festessen an Weihnachten gar nicht zu denken ist. Um diesen Menschen trotzdem eine schöne Bescherung zu bereiten, kam Stefanie Schmitz auf die Idee, ein Weihnachtsessen zu verschenken.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen