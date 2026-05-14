Wolfgang Borchhardt am Steuer Pünderich hat wieder einen Fährmann über die Mosel Winfried Simon 14.05.2026, 15:00 Uhr

i Wolfgang Borchhardt am Steuer der Pündericher Fähre. Er ist ein erfahrener Binnenschiffer. Winfried Simon. RZ

Wolfgang Borchhardt ist ein erfahrener Binnenschiffer. Der 75-Jährige will interessierte Bewerber ausbilden. Die Bemühungen von Ortsbürgermeister Rainer Nilles haben sich gelohnt.

Fast zwei Jahre lag die Pündericher Fähre vor Anker, zumeist im Traben-Trarbacher Hafen. Im Sommer 2024 hatte der damalige Fährmann seinen Job gekündigt. Damals war noch nicht abzusehen, wie schwierig es sein wird, einen Nachfolger zu finden. Pünderich braucht aber die Fähre – das war für Ortsbürgermeister Rainer Nilles von Beginn an klar.







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