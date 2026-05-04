Wegen Honorarkürzungen
Psychotherapeutin: Weniger Plätze für Kassenpatienten
Psychotherapeutin Christiane von Scotti befürchtet ein massives Versorgungsproblem in der Psychotherapie, das sich durch die Kür
Psychotherapeutin Christiane von Scotti befürchtet ein massives Versorgungsproblem in der Psychotherapie, das sich durch die Kürzungen der Honorare für Psychotherapeuten zuspitzt. Auch in ihrer Praxis in Bernkastel-Kues wird die Warteliste immer länger.
TV/Timea Heising

Psychotherapeutin Christiane von Scotti behandelte in Bernkastel-Kues bisher nur Kassenpatienten. Doch Honorarkürzungen für ihre Berufsgruppe könnten das nun gefährden.

Lesezeit 3 Minuten
Bernkastel-Kues. Eigentlich ist Psychotherapeutin Christiane von Scotti dankbar dafür, dass sie eine Kassenzulassung hat und somit bisher nur gesetzlich Versicherte in ihrer Praxis in Bernkastel-Kues therapiert hat. Eigentlich. Denn durch die Honorarkürzungen um minus 4,5 Prozent, die seit April gelten, könnte genau das in Gefahr sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren