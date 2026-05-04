Wegen Honorarkürzungen Psychotherapeutin: Weniger Plätze für Kassenpatienten 04.05.2026, 06:00 Uhr

i Psychotherapeutin Christiane von Scotti befürchtet ein massives Versorgungsproblem in der Psychotherapie, das sich durch die Kürzungen der Honorare für Psychotherapeuten zuspitzt. Auch in ihrer Praxis in Bernkastel-Kues wird die Warteliste immer länger. TV/Timea Heising

Psychotherapeutin Christiane von Scotti behandelte in Bernkastel-Kues bisher nur Kassenpatienten. Doch Honorarkürzungen für ihre Berufsgruppe könnten das nun gefährden.

Bernkastel-Kues. Eigentlich ist Psychotherapeutin Christiane von Scotti dankbar dafür, dass sie eine Kassenzulassung hat und somit bisher nur gesetzlich Versicherte in ihrer Praxis in Bernkastel-Kues therapiert hat. Eigentlich. Denn durch die Honorarkürzungen um minus 4,5 Prozent, die seit April gelten, könnte genau das in Gefahr sein.







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