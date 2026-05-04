Wegen Honorarkürzungen: Psychotherapeutin: Weniger Plätze für Kassenpatienten
Wegen Honorarkürzungen
Psychotherapeutin: Weniger Plätze für Kassenpatienten
Psychotherapeutin Christiane von Scotti behandelte in Bernkastel-Kues bisher nur Kassenpatienten. Doch Honorarkürzungen für ihre Berufsgruppe könnten das nun gefährden.
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Bernkastel-Kues. Eigentlich ist Psychotherapeutin Christiane von Scotti dankbar dafür, dass sie eine Kassenzulassung hat und somit bisher nur gesetzlich Versicherte in ihrer Praxis in Bernkastel-Kues therapiert hat. Eigentlich. Denn durch die Honorarkürzungen um minus 4,5 Prozent, die seit April gelten, könnte genau das in Gefahr sein.