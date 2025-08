Wer hätte das gedacht? Bremm entpuppt sich als ultimativer Geheimtipp für Urlauber. In einem europäischen Ranking „f ür authentische Aufenthalte in wenig bekannten Reisezielen“ landet die Moselgemeinde auf Platz 5. Davor liegen die Orte Tomar in Portugal, Brisighella in Italien, Nafplio in Griechenland und Puy-l’Évêque in Frankreich. Noch nie davon gehört? Genau das ist die Absicht dieser Liste.

Der Ferienhausanbieter HomeToGo hat interne Suchdaten analysiert, um 50 Geheimtipps in Europa zu identifizieren. Außen vor blieben dabei ausdrücklich die 5000 meistgesuchten Reiseziele für den Sommer 2025. Denn warum sollte man empfehlen, was ohnehin jeder kennt? Man wolle auf diese Weise „ Geheimtipps außerhalb des Mainstreams“ finden, teilte HomeToGo auf Anfrage mit.

i Trittsicher und schwindelfrei muss man sein, wenn man auf dem Calmont-Klettersteig unterwegs ist. Wer es wagt, wird mit atemberaubendem Panorama belohnt. Birgit Pielen

Anschließend wurde eine Shortlist mit 50 Zielen auf Basis von Erkenntnissen zur touristischen Infrastruktur erstellt. Um diese Reiseziele zu bewerten, wurden sieben Kriterien für jede Region untersucht: Sommertemperaturen, Reisenachfrage, Umgebung, Suchtrends, Wanderwege, Gastronomieangebote sowie Kosten für Ferienunterkünfte. Daraus basierend wurde ein Ranking erstellt, bei dem 70 die Maximalpunktzahl ist. Bremm erreicht Platz 5 mit einer Gesamtpunktzahl von 56,14 und ist in der gesamten Top 25 das einzige Reiseziel in Deutschland. „Eine herausragende Leistung“, sagt eine Pressesprecherin des Ferienhausanbieters.

i Die Ruine von Kloster Stuben gegenüber von Bremm ist das Ziel von zahlreichen Wanderern. Birgit Pielen

Es gibt immer mehr Menschen, die sich Unterkünfte abseits der beliebten Tourismusziele suchen. Und da sind sie in Bremm gut aufgehoben. Hier leben Top-Winzer inmitten einer herausragenden Landschaft, dem Calmont. Der Calidus Mons (Heißer Berg) ist 380 Meter hoch und mit 65 Prozent Steigung der steilste Weinberg Europas. Hier wachsen die Trauben für berühmte Calmont-Rieslinge, hier blicken Wanderer auf dem alpinen Klettersteig auf ein atemberaubendes Landschaftspanorama – und die Ruine von Kloster Stuben im Tal.

i Hier gibt es noch viel alte Bausubstanz, die unter Denkmalschutz steht. 1559 wurde dieses Fachwerkhaus in Bremm gebaut, das sogenannte Storchenhaus. Es zählt zu den schönsten Barock-Fachwerkhäusern an der Mosel. Birgit Pielen

Und wären es der Superlative noch nicht genug: Die Moselschleife bei Bremm zählt zu den engsten Flussschleifen Europas und hat sich in einer beeindruckenden 180-Grad-Kurve am Calmont vorbei ihren Weg gebahnt. Im 750-Einwohner-Ort selbst gibt es viele malerische Fachwerkhäuser, darunter das unter Denkmalschutz stehende „Storchenhaus“. Wenn das also keine Reise wert ist!

i Ortsbürgermeister Hermann Oster ist überzeugt: "Davon wird die ganze Calmont-Region profitieren." Birgit Pielen

Das Ranking wird auch bei allen Bremmern gut ankommen. Denn bis heute unvergessen ist ein mehrseitiger „Stern“-Bericht, der 2003 für helle Aufregung sorgte. Zwei Autoren beschrieben Bremm als einen Ort, der zwischen Mosel und Schieferwand „eingeklemmt“ und mit „Hutzelhäuschen“ besiedelt sei. Die Mosel sei „bleigrau“, das ganze Tal „schwarz“. „Wer endlich groß ist, sucht so schnell wie möglich das Weite“, wurde gemutmaßt. Die „Stern“-Autoren verorteten die Winzer nicht im Hang, sondern „am Stammtisch“ – wo sie sich „mit frustrierten Kollegen über den Preisverfall das Maul zerreißen“. Das löste helles Entsetzen aus. Der Gemeinderat von Bremm tagte, Bürgermeister, Abgeordnete und Landrat schrieben dem Magazin wütende Briefe. Sogar eine Kundgebung gab es damals: Mehrere Hundert Bremmer sowie etliche Menschen aus Nachbardörfern machten am Fuß des Calmont ihrem Zorn Luft. Einhelliger Tenor: Das war keine Sternstunde.

i Ortsbürgermeister Hermann Oster (links) hat mit seinen Beigeordneten Gisela Heib und Martin Weyand viele Projekte in Bremm auf den Weg gebracht. Birgit Pielen

Eine Sternstunde ist jetzt das Ranking von HomeToGo, das nicht ohne Eigennutz des Ferienhausanbieters entstanden ist: Immerhin hat die Plattform fast 200 Gastgeber gelistet – aus Bremm und umliegenden Orten wie Ediger-Eller, Neef und St. Aldegund. Wer hier also fernab von Massentourismus die wertvollste Zeit des Jahres in einer einmaligen Kulturlandschaft verbringen möchte, der ist hier genau richtig. Ortsbürgermeister Hermann Oster sagt: „Wir sind sehr, sehr stolz auf diese Bewertung. Davon wird nicht nur Bremm, sondern die ganze Calmont-Region profitieren.“

i Der Dorfladen wird rege genutzt und schreibt schwarze Zahlen. Birgit Pielen

Bremm spielt in der Calmont-Region eine ganz besondere Rolle. Seit 2017 gibt es einen Dorfladen, der von Anfang an schwarze Zahlen schreibt – das ist sehr ungewöhnlich. Vorausgegangen war eine Dorfmoderation, bei der Bürger ihre Wünsche äußern konnten. Ein Schwimmbad und ein Kino konnten zwar nicht umgesetzt werden, aber nach einer Machbarkeitsstudie entstand dieser Dorfladen. An ruhigen Tagen hat er täglich 160 Kunden, oft aber mehr als 200.

i Der Spielplatz ist ausschließlich mit Spenden finanziert und in Eigenleistung gebaut worden. Birgit Pielen

Untergebracht ist er im schmucken Calmont-Forum, das auch einen Bürgersaal und einen Jugendraum hat. Die Jugendlichen richten übrigens jedes Jahr den Neujahrsempfang für die Gemeinde aus – auch das ist eine ungewöhnliche Initiative. Für die Kleineren gibt es einen neuen Spielplatz inklusive natürlichem Bachlauf. Er wurde in Eigenleistung gebaut und ausschließlich mit Spenden finanziert. Zwei Hausärzte kümmern sich zudem um die medizinische Versorgung der Menschen – weit über Bremm hinaus.

i Kilian und Angelina Franzen bauen in Bremm einen Weingarten als Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Birgit Pielen

Ohnehin ist auch das private Engagement beachtlich. Derzeit bauen Kilian und Angelina Franzen, die zu Deutschlands Topwinzern gehören, im Ortskern eine Weinbar mit terrassierter Grünanlage und Boulderwand. „Wir wollen hier einen Ort der Begegnung schaffen, einen Treffpunkt für Gäste und Einheimische“, sagen sie.

Und wer weiß: Vielleicht kommen auch die Macher von HomeToGo einmal an die Mosel. Dann würden sie feststellen, dass das Foto von Bremm, mit dem sie ihr Ranking garniert haben, falsch ist.