Acht Männer angeklagt Prozess um Drogenraub in Trier gestartet 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Wie kam es zu den mutmaßlichen Entführungen? Hintergrund soll der Raub von einem Kilo Marihuana sein. Martin Schutt/dpa/Martin Schutt

Vor dem Landgericht Trier müssen sich derzeit acht Männer verantworten. Sie sollen einen gewaltsamen Raub von einem Kilo Marihuana auf brutale Weise gerächt haben.

Drogen, Gewalt und dazu noch eine Prise Gangster-Action: Das ist der typische Stoff, aus dem Filme und Videospiele wie die Grand-Theft-Auto-Reihe (GTA) gemacht sind. Doch in Trier und Wittlich wurden solche Szenen scheinbar Wirklichkeit. Am Montag, 5.







