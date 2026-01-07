Acht Männer angeklagt: Prozess um Drogenraub in Trier gestartet
Acht Männer angeklagt
Prozess um Drogenraub in Trier gestartet
Vor dem Landgericht Trier müssen sich derzeit acht Männer verantworten. Sie sollen einen gewaltsamen Raub von einem Kilo Marihuana auf brutale Weise gerächt haben.
Lesezeit 3 Minuten
Drogen, Gewalt und dazu noch eine Prise Gangster-Action: Das ist der typische Stoff, aus dem Filme und Videospiele wie die Grand-Theft-Auto-Reihe (GTA) gemacht sind. Doch in Trier und Wittlich wurden solche Szenen scheinbar Wirklichkeit. Am Montag, 5.