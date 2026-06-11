Ehrenamtler der Seelsorge 
Protestanten in Cochem freuen sich über Prädikanten

Die evangelische Kirchengemeinde in Cochem darf sich über gleich drei neue Prädikanten freuen, die die hauptamtlichen Kräfte in der Seelsorge unterstützen. Warum dies aus Sicht der Pfarrerin und der Ehrenamtler selbst so wertvoll ist.

Lesezeit 4 Minuten
Es ist etwas Besonderes: Innerhalb von wenigen Wochen kann die evangelische Kirchengemeinde Cochem gleich drei Ordinationen feiern und sich über neue Prädikanten freuen. Bereits im Mai wurde Renate Grünhäuser (Cochem) vom Koblenzer Superintendenten Rolf Stahl ordiniert, am kommenden Sonntag folgt Ilona Gertfelder (Greimersburg) und im September dann Arnd Stolpmann (Faid).

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren