Ehrenamtler der Seelsorge Protestanten in Cochem freuen sich über Prädikanten Dieter Junker 11.06.2026, 14:00 Uhr

Die evangelische Kirchengemeinde in Cochem darf sich über gleich drei neue Prädikanten freuen, die die hauptamtlichen Kräfte in der Seelsorge unterstützen. Warum dies aus Sicht der Pfarrerin und der Ehrenamtler selbst so wertvoll ist.

Es ist etwas Besonderes: Innerhalb von wenigen Wochen kann die evangelische Kirchengemeinde Cochem gleich drei Ordinationen feiern und sich über neue Prädikanten freuen. Bereits im Mai wurde Renate Grünhäuser (Cochem) vom Koblenzer Superintendenten Rolf Stahl ordiniert, am kommenden Sonntag folgt Ilona Gertfelder (Greimersburg) und im September dann Arnd Stolpmann (Faid).







Artikel teilen

Artikel teilen