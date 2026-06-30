„Sicher, sicher“ hat’s ihm hier gefallen! Eine Hotelbesitzerin aus Bernkastel-Kues staunte nicht schlecht, als ihr spontan ein berühmter Komiker ins Haus flatterte, der reichlich gute Laune mitbrachte.
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„Ich habe ihn sofort erkannt!“, erzählt Katja Krebs. „Aber ich dachte mir: Sag lieber nichts, bekannte Leute möchten im Urlaub ja auch ihre Ruhe haben.“ Am Ende traute sich die Chefin des Moselhotels Sonnenuhr in Bernkastel-Kues aber doch, ihren prominenten Gast um ein Foto zu bitten – und das Ergebnis sehen Sie hier.