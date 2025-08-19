Ein großer Höhepunkt im Kalender war jetzt bei strahlendem Sonnenschein im Kloster Maria Engelport die Kirmes zu dem bedeutenden Feiertag Maria Himmelfahrt, festlich begangen mit einer heiligen Messe in der Wallfahrtskirche. Was sogar für die Anbetungsschwestern und die Geistlichen etwas beileibe nicht Alltägliches war: Der neu geweihte Kanonikus Oskar Sulkowski feierte seine Primiz als Beginn seines priesterlichen Lebens. Nach der Messe erteilte der Neupriester seinen Primizsegen, für alle anwesenden Gläubigen ein intensives Erleben von kirchlicher Nähe.

In seiner Predigt reflektierte der Generalvikar des Instituts Christus König, Monsignor Rudolf Michael Schmitz, die große Bedeutung der Primiz für alle Neupriester, aber auch für die Kirche selbst. So sollen die jungen Priester Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen sein, der erste Brückenbauer aber war Schmitz zufolge Jesus Christus, der mit seinem Erlösungstod den Abgrund zwischen Himmel und Erde überwunden hat. Der Generalvikar betonte, dass bei der Weihe der Priester dem göttlichen Werk gleichgestellt wird. Die geistlichen Pfeiler dieser göttlichen Brücke, so der Monsignore, sind die Verkündigung der wahren Glaubenslehre in der Predigt, die Spendung der Sakramente mit der Beichte und der Krankensalbung und natürlich die Gegenwart von Jesus Christus in der Eucharistie durch die Feier der heiligen Messe.

Votivtafel zeugen von der Bedeutung Mariens im Heilsgeschehen

Dabei steht dem Priester auch die Gottesmutter Maria zur Seite, die besonders im Kloster Maria Engelport verehrt wird. Viele Votivtafeln im Eingangsbereich der alten Wallfahrtsstätte weisen noch heute hin auf die große Bedeutung Mariens im göttlichen Heilsgeschehen. So konnte man auch junge und alte Gläubige nach der heiligen Messe im Gebet versunken vor der alten Mariendarstellung sehen.

Für den musikalischen Part sorgte das Kammermusikensemble Laubenheim mit ergreifenden Melodien aus der „Missa C“ von Johann Ernst Eberling – mit zusätzlichem melodischem Gesang der Anbetungsschwestern. Gerne warteten die zahlreichen Gläubigen noch geduldig in der alten Wallfahrtskirche, bis der neue Priester ihnen den Segen erteilt hatte. Der meinte, früher musste man sich schon die Schuhsohlen durchlaufen, um den begehrten Primizsegen zu bekommen. Den zahlreichen Besuchern wurde schließlich im Wendelinushof ein bunter Grillnachmittag mit Tombola und Livemusik durch die Gruppe „Toms Jazz“ und das beliebte „Hunsrück Echo“ aus Mörsdorf geboten.

Familiär-buntes buntes Kirmesgeschehen findet viel Anklang

Laben konnte man sich am Bierbrunnen und auch an Kaffee und Kuchen. Es waren – über etliche Senioren hinaus –auch auffallend viele junge Familien mit ihren Kindern zu sehen, freundlich bewirtet von den Anbetungsschwestern und den Geistlichen. Was konnte es für die Kinder Größeres geben, als an der reichhaltigen Tombola teilzunehmen und den einen oder anderen Gewinn einzuheimsen, sehr zur Freude der Eltern?